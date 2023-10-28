Херсон под вражеским огнем — Мрочко

Сегодня, 28 октября, российские оккупанты продолжают уничтожать городскую инфраструктуру Херсона, нанося удары по разным районам города. Об этом в Telegram написал начальник городской военной администрации Роман Мрочко.



«Херсон под вражеским огнем! Взрывы раздаются в прибрежных районах города! Особое внимание Днепровскому району!», — отметил Мрочко.



Он попросил местных жителей быть осторожными и перейти в более безопасные места, а также не находиться на открытом пространстве.



Ранее оккупанты нанесли ракетный удар, в результате которого повреждено более двадцати гражданских объектов в центре Херсона.

Разрушенные здания Херсона. Фото: Роман Мрочко

Среди них: пятнадцать частных домов, три многоэтажки, четыре магазина, административное и банковское помещение. Ранения получили семь человек.

Разрушенные здания Херсона. Фото: Роман Мрочко



