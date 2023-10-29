Окупанти вночі обстріляли Україну: ППО збила п`ять безпілотників

Сьогодні вночі, 29 жовтня, російські окупанти атакували п'ятьма ударними БпЛА типу «Shahed» та керованою авіаційною ракетою Х-59. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що було збито п'ять російських цілей.



«Ракету спрямовано по об’єктах у Миргородському районі Полтавської області. Попередньо без втрат та серйозних наслідків», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що пуски «шахедів» здійснено з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ — РФ), КАР Х-59 — з літака Су-34 (Білгородська область).



Усі ударні БпЛА противника знищені силами та засобами Повітряних Сил у межах Миколаївської, Запорізької та Хмельницької областей.



Нагадаємо, 28 жовтня окупанти обстріляли Херсон.