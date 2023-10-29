Во Львовской области напали на Николая Тищенко — СМИ

На народного депутата Тищенко совершено нападение. Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook

Во Львовской области, в поселке Брюховичи, напали на народного депутата Николая Тищенко (был исключен из фракции «Слуга народа»). Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.



Известно, что неизвестный мужчина ударил его кулаком в область шеи и угрожал физической расправой.



«Во Львовской области напали на Николая Тищенко. Тот подал заявление в полицию», — написал он.



На данный момент неизвестны подробности инцидента. Сам Тищенко пока об избиении молчит.



Отмечается, что факт нападения подтвердило украинское издание, отметив, что факт нападения зарегистрирован в ЕРДР по статье о нанесении легких телесных повреждений. Мужчине, который напал на Тищенко грозит наказание в виде исправительных работ на один год.



Напомним, в оккупированной Макеевке Донецкой области избили, заковали в наручники и увезли в неизвестном направлении местного жителя за то, что он якобы «самовольно оставил часть». Однако его родственники заявили, что у похищенного контракт закончился еще 13 января.