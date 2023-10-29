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На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенка — ЗМІ

29 жовтня 2023, 10:58

На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенка — ЗМІ

На народного депутата Тищенка скоєно напад. Фото: прес-служба Слуги народу/Facebook На народного депутата Тищенка скоєно напад. Фото: прес-служба Слуги народу/Facebook

На Львівщині, у селищі Брюховичі, напали на народного депутата Миколу Тищенка (було виключено з фракції «Слуга народу»). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Відомо, що невідомий чоловік ударив його кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою.

«У Львівській області напали на Миколу Тищенка. Той подав заяву до поліції», — написав він.

Наразі невідомі подробиці інциденту. Сам Тищенко поки що про побиття мовчить.

Наголошується, що факт нападу підтвердило українське видання, зазначивши, що факт нападу зареєстровано в ЄРДР за статтею про завдання легких тілесних ушкоджень. Чоловікові, який напав на Тищенка, загрожує покарання у вигляді виправних робіт на один рік.

Нагадаємо, в окупованій Макіївці Донецької області побили, закували в наручники та відвезли у невідомому напрямку місцевого жителя за те, що він нібито «самовільно залишив частину». 

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