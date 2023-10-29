На Львівщині напали на нардепа Миколу Тищенка — ЗМІ

На народного депутата Тищенка скоєно напад. Фото: прес-служба Слуги народу/Facebook

На Львівщині, у селищі Брюховичі, напали на народного депутата Миколу Тищенка (було виключено з фракції «Слуга народу»). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.



Відомо, що невідомий чоловік ударив його кулаком в область шиї та погрожував фізичною розправою.



«У Львівській області напали на Миколу Тищенка. Той подав заяву до поліції», — написав він.



Наразі невідомі подробиці інциденту. Сам Тищенко поки що про побиття мовчить.



Наголошується, що факт нападу підтвердило українське видання, зазначивши, що факт нападу зареєстровано в ЄРДР за статтею про завдання легких тілесних ушкоджень. Чоловікові, який напав на Тищенка, загрожує покарання у вигляді виправних робіт на один рік.



Нагадаємо, в окупованій Макіївці Донецької області побили, закували в наручники та відвезли у невідомому напрямку місцевого жителя за те, що він нібито «самовільно залишив частину».