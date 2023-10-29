В Кремле создадут подобие украинской Крымской платформы — ЦНС

В РФ создали аналог «Крымской платформы» так как обеспокоены дипломатическими успехами Украины относительно деоккупации Крыма. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.



«В рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), который в этом году кремль провел 23-24 октября, в Москве был проведен конгресс «Международного клуба друзей Крыма» и Крымского африканского делового совета», — говорится в сообщении.



К участию в мероприятии Кремля удалось привлечь представителей из более чем 40 стран мира и общей численностью делегатов около 150 человек.



«Основная цель мероприятия — заверить представителей из стран Африки и Латинской Америки в том, что Россия может обеспечить их потребности в зерновых, а также в том, что они могут вкладывать инвестиции в проекты на территории России. В рамках этих дискуссий Россия разрабатывает механизмы противодействия международным экономическим санкциям, чтобы уберечь свои экономические отношения с рынками, которые зависят от поставок зерна», — отметили в ЦНС.