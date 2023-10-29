У Кремлі створять противагу українській Кримській платформі — ЦНС

У РФ створили аналог «Кримської платформи», оскільки стурбовані дипломатичними успіхами України щодо деокупації Криму. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«У рамках Ялтинського міжнародного економічного форуму (ЯМЕФ), який цього року кремль провів 23-24 жовтня, у Москві було проведено конгрес «Міжнародного клубу друзів Криму» та Кримської африканської ділової ради», — йдеться у повідомленні.



До участі у заході Кремля вдалося залучити представників із понад 40 країн світу та загальною чисельністю делегатів близько 150 осіб.



«Основна мета заходу – запевнити представників з країн Африки та Латинської Америки в тому, що Росія може забезпечити їхні потреби у зернових, а також у тому, що вони можуть вкладати інвестиції у проекти на території Росії. У рамках цих дискусій Росія розробляє механізми протидії міжнародним економічним санкціям, щоб уберегти свої економічні відносини з ринками, які залежать від постачання зерна», — зазначили у ЦНС.