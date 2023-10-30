Из оккупированной Луганской области эвакуировались пять детей

Из оккупированной Луганской области эвакуировалась женщина с пятью воспитанниками детского дома семейного типа – россияне запрещали им учиться в украинской школе. Про эвакуацию в своем Telegram написал глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



Семья Подгайков оказалась в оккупации в первые дни полномасштабного вторжения. Поэтому возможности безопасно эвакуироваться из Белокуракиного не было.



Позже варианты уехать через территорию России оказались слишком дорогими для детского дома, на какое-то время им пришлось остаться. Дети продолжили получать образование по украинской программе онлайн.



Так продолжалось пока о позиции семьи и учебе в школе не узнали оккупанты. После нескольких «трудных разговоров» и запугиваний, мама с пятью малолетними детьми решила вырваться на подконтрольную Украине территорию.

Дети, которые эвакуировались из оккупированной Луганской области. Фото: Артем Лысогор

К тому же старшая дочь уже давно находится в Киеве. Их встретили на границе с РФ в Сумской области и помогли семье добраться до Харькова. Для семьи арендовали жилье в Полтавской области, куда мать-воспитательница с детьми уже направляются.



Ранее стало известно, что в захваченной Волновахе Донецкой области произошло чп, в городе были убиты девять человек, среди них — двое детей.