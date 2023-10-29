В оккупированной Волновахе убиты девять человек, среди них — дети

В захваченной Волновахе Донецкой области произошло происшествие, в городе были убиты девять человек, среди них — двое детей. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.



«Еще одно ужасное преступление, которое совершили россияне во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. В собственном доме они убили девять человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения», — написал он.



По информации Лубинца, оккупанты лишили жизни целой семьи Капканец, которые праздновали день рождения и отказались отдавать собственное жилье чеченским оккупантам.



Следственный комитет России накануне сообщил о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве двух и более лиц. В сообщении говорилось, что тела убитых были обнаружены в частном доме, который принадлежал погибшей семье, с огнестрельными ранениями.



Telegram-канал «Астра», ссылаясь слова на местных жителей, отметил, что убийство совершил российский военнослужащий.



Как рассказали ASTRA соседи и дальняя родственница убитых, все произошло в пятницу, 27 октября в доме на улице Донецкой. В доме жили муж и жена — Наталья и Андрей, а также их дети — ученица младших классов Настя и 4-летний Никита.



Напомним, в Донецкой области полицейские попали под обстрел.