З окупованої Луганської області евакуювалися п'ятеро дітей

З окупованої Луганської області евакуювалася жінка із п'ятьма вихованцями дитячого будинку сімейного типу – росіяни забороняли їм навчатися в українській школі. Про евакуацію у своєму Telegram написав голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



Сім'я Подгайків опинилася в окупації у перші дні повномасштабного вторгнення. Тому можливості безпечно евакуюватись із Білокуракиного не мала.



Пізніше варіанти виїхати через територію Росії виявилися надто дорогими для дитячого будинку, якийсь час їм довелося залишитися. Діти продовжили здобувати освіту за українською програмою онлайн.



Так тривало поки про позицію сім'ї та навчання у школі не дізналися окупанти. Після кількох «важких розмов» та залякувань мама з п'ятьма малолітніми дітьми вирішила вирватися на підконтрольну Україні територію.

Діти, які евакуювалися з окупованої Луганської області. Фото: Артем Лисогор

До того ж старша дочка вже давно знаходиться в Києві. Їх зустріли на кордоні з РФ у Сумській області та допомогли родині дістатися Харкова. Для сім'ї орендували житло у Полтавській області, куди мати-вихователька з дітьми вже прямують.



Раніше стало відомо, що у захопленій Волновасі Донецької області сталася надзвичайна ситуація, у місті було вбито дев'ятьох осіб, серед них — двоє дітей.