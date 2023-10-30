Минимум 510 детей убила Россия с начала полномасштабного вторжения — Офис генпрокурора

По состоянию на утро 30 октября ювенальным прокурорам известно о 1651 пострадавшем ребенке: 510 детей погибли и 1141 получили ранения разной степени тяжести. Больше всего жертв в Донецкой области.



Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины. В ведомстве уточнили, что цифры не окончательны.



Больше всего детей пострадало в Донецкой области — 492 ребенка. В Харьковской области — 304, Херсонской — 132, Киевской — 129, Запорожской — 99, Николаевской — 97, Днепропетровской — 96, Черниговской — 72, Луганской — 67 детей.



Только в последние дни октября в селе Новояковлевка Ореховского района Запорожской области ранен 16-летний парень, а в Никополе Днепропетровской области пострадал мальчик 5 лет.



Напомним, Российская армия атаковала Одесский судоремонтный завод сегодня утром, 30 октября. В результате обстрела есть пострадавшие.