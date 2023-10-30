Армия РФ атаковала Одесский судоремонтный завод: есть пострадавшие, есть разрушения

Российская армия атаковала Одесский судоремонтный завод сегодня утром, 30 октября. В результате обстрела есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.



По его информации, в результате атаки возник пожар, который оперативно ликвидировали наши спасатели. Повреждены административное здание и техника предприятия.



«Пострадали два человека. Мужчину 1961 года рождения и женщину 1966 года рождения в состоянии средней тяжести доставили в больницу. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметил глава региона.



Напомним, утром 30 октября в Одессе прозвучали взрывы.