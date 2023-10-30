Щонайменше 510 дітей убила Росія з початку повномасштабного вторгнення — Офіс генпрокурора

Станом на ранок 30 жовтня ювенальним прокурорам відомо про 1651 постраждалу дитину: 510 дітей загинули та 1141 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Найбільше жертв у Донецькій області.



Про це повідомляє Офіс генерального прокурора України. У відомстві уточнили, що цифри не є остаточними.



Найбільше дітей постраждало на Донеччині — 492 дитини. У Харківській області – 304, Херсонській – 132, Київській – 129, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 96, Чернігівській – 72, Луганській – 67 дітей.



Лише останніми днями жовтня у селі Новояковлівка Оріхівського району Запорізької області поранено 16-річного хлопця, а у Нікополі Дніпропетровської області постраждав хлопчик 5 років.



Нагадаємо, Російська армія атакувала Одеський судноремонтний завод сьогодні вранці, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу є постраждалі.