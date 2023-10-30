В Мирнограде погиб ребенок в результате ДТП

В Донецкой области произошло ДТП. Фото: полиция

В Мирнограде Донецкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, погиб 11-летний ребенок в результате столкновения с автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе полиции.



«ДТП произошло 28 октября, около 18:00 в Мирнограде. Водитель автомобиля Renault Trafic совершил наезд на велосипед под управлением 17-летнего юноши, который вез на багажнике друга», — говорится в сообщении.



По предварительным данным, велосипедист выехал на полосу движения машины. Во время столкновения погибший получил травмы, от которых скончался в больнице.



Отметим, что оба водителя не пострадали.



В настоящее время открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).



Напомним, 22 октября в Киевской области водитель легковой машины сбил военного. От полученных травм пострадавший скончался.