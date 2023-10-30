У Мирнограді загинула дитина внаслідок ДТП

На Донеччині сталася ДТП. Фото: поліція

У Мирнограді Донецької області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода, загинула 11-річна дитина внаслідок зіткнення з автомобілем. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



«ДТП сталося 28 жовтня, близько 18:00 у Мирнограді. Водій автомобіля Renault Trafic скоїв наїзд на велосипед під керуванням 17-річного юнака, який віз на багажнику друга», — йдеться у повідомленні.



За попередніми даними, велосипедист виїхав на смугу руху машини. Під час зіткнення загиблий зазнав травм, від яких помер у лікарні.



Зазначимо, що обидва водії не постраждали.



Наразі відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого).



Нагадаємо, 22 жовтня у Київській області водій легкової машини збив військового. Від отриманих травм постраждалий помер.