Армия РФ ударила по кладбищу в Херсонской области: есть жертвы

Российские оккупанты обстреляли поселок Киндийка Херсонской области сегодня, 30 октября. В результате атаки один гражданский получил ранения. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



«Россияне обстреляли кладбище в Киндийке», — написал он.



По словам главы региона, предварительно, один человек погиб, еще один местный житель — ранен.



Так, в больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину.



Напомним, 30 октября оккупационные войска атаковали Херсон. Известно об одной погибшей и трех пострадавших.