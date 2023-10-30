Армія РФ ударила по цвинтарі на Херсонщині: є жертви

Російські окупанти обстріляли селище Кіндійка на Херсонщині сьогодні, 30 жовтня. Внаслідок атаки один цивільний отримав поранення. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Росіяни обстріляли цвинтар у Кіндійці», — написав він.



За словами глави регіону, попередньо одна людина загинула, ще один місцевий житель — поранений.



Так, до лікарні у стані середньої тяжкості госпіталізували 62-річного чоловіка.



Нагадаємо, 30 жовтня окупаційні війська атакували Херсон. Відомо про одну загиблу та трьох постраждалих.