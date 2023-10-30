Родился в Торецке, но перешел на сторону оккупантов. В Донецке погиб боевик «ДНР»

Во временно оккупированном Донецке произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб российский подполковник Константин Ланчак «Хорват». Он с 2014 года воевал против Украины. Об этом сообщил боевик «ДНР» Александр Жучковский.



«Вчера в Донецке в ДТП погиб мой товарищ, боевой командир «Хорват» — подполковник Ланчак Константин Васильевич. Ему было 47 лет», — отметил он.

Отмечается, что Ланчак родился в Донецкой области, в городе Торез. С первых дней войны на Донбассе в 2014 году он принял сторону оккупантов.



Известно, что он создал бандитское формирование «Октава», участвовал в боях в районе Иловайска и Дебальцево на Донецком и Горловском направлениях.



В 2022 году со своим дивизионом участвовал в боях на юге и в Мариуполе — там получил многочисленные ранения.



Напомним, 18 октября на украинском фронте погиб гражданин РФ, боевик «ЛДНР» Александр Можаев, известный также как «казак Бабай».