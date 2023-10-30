В РФ в очередной раз заговорили о переговорах по Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к политическим дискуссиям по «постконфликтному урегулированию насчет Украины» и «дальнейшему сосуществованию с Западом». Об этом сообщило Минобороны РФ в Телеграм-канале со ссылкой на заявление Шойгу на Пекинском Сяншаньском форуме.

«На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах – как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом», — сказал Шойгу.

Выступая на форуме, министр обороны РФ призвал «объединить усилия всех заинтересованных стран», чтобы сформировать «справедливый, многополярный миропорядок и обновить архитектуру международной безопасности».