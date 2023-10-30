У РФ вкотре заговорили про переговори щодо України

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія готова до політичних дискусій щодо «постконфліктного врегулювання щодо України» та «подальшого співіснування із Заходом». Про це повідомило Міноборони РФ у Телеграм-каналі з посиланням на заяву Шойгу на Пекінському Сяншаньському форумі.



«На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах — як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і за параметрами подальшого співіснування із Заходом в цілому», — сказав Шойгу.



Виступаючи на форумі, міністр оборони РФ закликав «об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн», щоб сформувати справедливий, багатополярний світопорядок та оновити архітектуру міжнародної безпеки».