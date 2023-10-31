Нехватка живой силы на фронте. Россияне стягивают грузовики с военными из оккупированного Мариуполя

У российской армии, видимо, наблюдается тенденция нехватки живой силы на передовой, поэтому во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области можно увидеть грузовики с российскими военным, которые едут в сторону Запорожской области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



«Большая колонна восемь грузовиков с живой силой через стан 3000 (Листопрокатный стан 3000 Мариупольского металлургического комбината имени Ильича – ред.) в направлении центра города и дальше в направлении Никольского», — отметил он.



По его словам, маршрут перемещения указывает, что личный состав содержался на местности ММК им. Ильича как пункт базирования и оттуда опрокидывается в направление или Полог (город в Запорожской области) или Угледара через Малоянисоль (село в Донецкой области).



«Интересна и необычная тенденция извлечения резервов именно из Мариуполя. Продолжаем фиксацию и наблюдение», — резюмировал Андрющенко.



Напомним, в Мариуполе Донецкой области захватчики продолжают инвентаризацию домов с целью отобрать жилье.