Нестача живої сили на фронті. Росіяни стягують вантажівки з військовими з окупованого Маріуполя

У російської армії, мабуть, спостерігається тенденція нестачі живої сили на передовій, тому у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області можна побачити вантажівки з російськими військовими, які їдуть у бік Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



«Велика колона вісім вантажівок із живою силою через стан 3000 (Листопрокатний стан 3000 Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча – ред.) у напрямку центру міста і далі у напрямку Нікольського», — зазначив він.



За його словами, маршрут переміщення показує, що особовий склад містився біля ММК ім. Ілліча як пункт базування і звідти перекидається в напрям або Полог (місто в Запорізькій області) або Вугледара через Малоянісоль (село в Донецькій області).



«Цікава та незвичайна тенденція вилучення резервів саме з Маріуполя. Продовжуємо фіксацію та спостереження», — резюмував Андрющенко.



Нагадаємо, у Маріуполі Донецької області загарбники продовжують інвентаризацію будинків із метою відібрати житло.