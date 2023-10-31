21-летнюю мариупольскую журналистку подозревают в коллаборационизме и объявили в розыск

По данным следствия, девушка осталась работать в захваченном городе на медиаресурсе оккупантов. В своих материалах она прославляет русских военных, а также как гостья российских телеканалов рассказывает, как радуются мариупольцы жизни в оккупации. Мариупольчанку объявили в розыск, ей грозит заключение.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура. По данным ведомства, в сентябре 2022 года бывшая корреспондентка и ведущая одного из мариупольских телеканалов осталась в разбитом армией России городе и устроилась работать на медиаресурс оккупантов «Мариуполь 24». В своих сюжетах она прославляет русских военных, называя их «защитниками». Вооруженные Силы Украины обвиняет в обстрелах города и убийствах мирных граждан, что не соответствует действительности.

Почти после года работы девушку повысили до ведущего продюсера информационных программ телеканала. Подозреваемая прошла подготовку на одном из российских медиафорумов, где в частности получила навыки для более эффективного ведения информационной войны, подчеркивают в прокуратуре. Теперь она объединяет новую должность с работой корреспонденткой и дикторшей исключительно по кремлевской методике продвижения пропаганды.

Кроме того, мариупольчанка успела попробовать себя в качестве «ведущей» одной из рубрик в программе «Соловьев Live», автором которой является российский пропагандист. Она также посещает эфиры разных российских региональных и федеральных телеканалов как приглашенная гостья. Там она рассказывает о радости мариупольцев от «воссоединения с Россией» и о новых карьерных перспективах «медийщиков» с оккупированной Донетчины.

В настоящее время девушка находится в розыске, с предыдущего места работы ее уволили. Ей заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 6 ст. 111-1 УК Украины).

Максимальное наказание – 12 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 15 лет и конфискацией имущества.

Напомним, россияне пытаются вербовать в армию заключенных с временно оккупированных территорий Луганской области.