21-річну маріупольську журналістку підозрюють у колабораціонізмі та оголосили в розшук

Маріупольську журналістку підозрюють у колабораціонізмі. Фото: прокуратура

За даними слідства, дівчина залишилася працювати в захопленому місті на медіаресурсі окупантів. У своїх матеріалах вона прославляє російських військових, а також як гостя російських телеканалів розповідає, як радіють маріупольці життю в окупації. Маріупольчанку оголосили в розшук, їй загрожує ув’язнення.



Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.



За даними відомства, у вересні 2022 року колишня кореспондентка та ведуча одного з маріупольських телеканалів залишилася в розбитому армією РФ місті й влаштувалася працювати на медіаресурс окупантів «Маріуполь 24». У своїх сюжетах вона прославляє російських військових, називаючи їх «захисниками». Натомість Збройні Сили України звинувачує в обстрілах міста і вбивствах мирних громадян, що не відповідає дійсності.



Майже після року роботи дівчину підвищили до «провідного продюсера інформаційних програм телеканалу». Підозрювана пройшла підготовку на одному з російських медіафорумів, де, зокрема, отримала навички для більш ефективного ведення інформаційної війни, підкреслюють в прокуратурі. Тож тепер вона поєднує нову посаду з роботою кореспонденткою та дикторкою виключно за кремлівською методикою просування пропаганди.



Крім того, маріупольчанка встигла спробувати себе в якості «ведучої» однієї з рубрик в програмі «СоловьёвLIVE», автором якої є російський пропагандист. Вона також відвідує ефіри різних російських регіональних та федеральних телеканалів як запрошена гостя. Там вона розповідає про радість маріупольців від «воз’єднання з Росією» та нові кар’єрні перспективи «медійників» з окупованої Донеччини.



Наразі дівчина перебуває у розшуку, з попереднього місця роботи її звільнили. Їй заочно повідомлено про підозру в колабораційній діяльності (ч. 6 ст. 111-1 КК України).



Максимальне покарання – 12 років за ґратами з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років та конфіскацією майна.



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