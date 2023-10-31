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Донецкую область за сутки оккупанты обстреляли двадцать раз — Нацполиция

31 октября 2023, 10:41

Донецкую область за сутки оккупанты обстреляли двадцать раз — Нацполиция

Последствия российского обстрела на Донетчине. Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области Последствия российского обстрела на Донетчине. Фото: ГУ Нацполиции в Донецкой области

Под огнем оккупантов за минувшие сутки оказались 18 населенных пунктов Донетчины. Об этом сообщило сегодня Главное управление Национальной полиции Донецкой области.

Россияне выпустили снаряды по городам Авдеевка, Железное, Курахово, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, Острое, Курдюмовка, Нью-Йорк, Северное, селах Бердичи, Восход, Карловка, Комар, Максимовка, Марково, Новоочеретово, Новоселовка Первая, Скудное.

Армия России била по гражданскому населению из авиации, артиллерии, РСЗО «Ураган» и «Смерч».

Разрушения подверглись 40 гражданских объектов: 19 жилых домов, учреждение дошкольного образования, государственное учреждение, хозяйственное сооружение, железнодорожные пути, ЛЭП.

В результате артобстрела в Железном ранен гражданский, поврежден частный дом. В Северном – три частных и многоквартирных дома.

Новоселовку Первую оккупанты обстреляли из РСЗО «Ураган». Разрушены два дома.

Из «Смерчей» враг бил по селу Комар. Снаряды попали в три частных дома.

В Торском в результате артиллерийских обстрелов повреждены пять частных домов.

Кроме того, сегодня под утро россияне нанесли три ракетных удара с ОТРК «Искандер» по Селидову. Повреждены не менее 17 частных домов, промышленная база. Информация о пострадавших не поступала.

Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

С помощью полиции эвакуированы еще 75 человек, с начала обязательной эвакуации – 93 477 человек, среди них 12 038 – дети, 4 340 – люди с инвалидностью.

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