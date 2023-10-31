Донецьку область за добу окупанти обстріляли двадцять разів — Нацполіція

Наслідки обстрілу Донеччини. Фото: ГУ Нацполіції Донецької області

Під вогнем окупантів минулої доби опинилися 18 населених пунктів Донеччини. Про це повідомило сьогодні Головне управління Національної поліції Донецької області.

Росіяни випустили снаряди по містах Авдіївка, Залізне, Курахове, Годинник Яр, смт Велика Новосілка, Гостро, Курдюмівка, Нью-Йорк, Північне, селах Бердичі, Схід, Карлівка, Комар, Максимівка, Маркове, Новоочеретове, Новоселівка Перша, Скудне.

Армія Росії била по цивільному населенню з авіації, артилерії, РСЗВ «Ураган» та «Смерч».

Руйнування зазнали 40 цивільних об'єктів: 19 житлових будинків, установа дошкільної освіти, державна установа, господарська споруда, залізничні колії, ЛЕП.

Внаслідок артобстрілу у Залізному поранено цивільний, пошкоджено приватний будинок. У Північному – три приватні та багатоквартирні будинки.

Новоселівку Першу окупанти обстріляли із РСЗВ «Ураган». Зруйновано два будинки.

Зі «Смерчів» ворог бив по селу Комар. Снаряди потрапили до трьох приватних будинків.

У Торському внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено п'ять приватних будинків.

Крім того, сьогодні під ранок росіяни завдали трьох ракетних ударів з ОТРК «Іскандер» по Селідову. Пошкоджено щонайменше 17 приватних будинків, промислову базу. Інформація про постраждалих не надходила.

Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

За допомогою поліції евакуйовано ще 75 осіб, з початку обов'язкової евакуації – 93 477 осіб, серед них 12 038 – діти, 4 340 – люди з інвалідністю.