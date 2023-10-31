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Антисанитария, туберкулез, голод. Названы колонии, где РФ удерживает пленных украинцев

31 октября 2023, 13:36

Антисанитария, туберкулез, голод. Названы колонии, где РФ удерживает пленных украинцев

Представители подполья передали Центру национального сопротивления информацию о пенитенциарных учреждениях на временно оккупированных территориях и в РФ, где содержат украинцев. Пленные живут в отдельных штрафных бараках, не получают полноценный рацион и лишены прогулок.

Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, ссылаясь на информацию подполья. Граждане Украины — военнопленные и некомбатанты — размещены, как правило, отдельно от других заключенных, в помещениях штрафных бараков с постоянным нарушением санитарно-гигиенических условий. При этом украинцев ограничивают в продолжительности прогулок и дают мизерный рацион питания. Также нередки случаи применения к ним различных видов насилия и ограничений в медицинской помощи.

Среди украинцев быстро прогрессирует туберкулез, другие инфекционные заболевания, вызванные не соответствующими условиями содержания, а их общее морально-физическое состояние неудовлетворительное.

В ЦНС называют, в частности, колонию, расположенную в населенном пункте Двубратский (Краснодарский край РФ). К нарушениям прав пленных украинцев там причастны полковник внутренней службы Владимир Говорухин и начальник учреждения Александр Кулагин.

Еще одним местом, где незаконно удерживают украинцев, является колония в Усть-Лабинске (Краснодарский край РФ). Ответственные, по информации центра, подполковник внутренней службы Олег Панасенко и подполковник внутренней службы Руслан Ситнянский, руководящий туберкулезной больницей Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Краснодарскому краю.

ЦНС располагает информацией и о нарушениях в СИЗО-1 и СИЗО-5 в городе Ростов-на-Дону. Там среди причастных к преступлениям в отношении пленных называют майора Александра Папко и подполковника Павла Лазоренко. Подобные данные есть и относительно СИЗО-2 в Таганроге и сотрудника подполковника Вячеслава Власса.

Такие данные ЦНС передали волонтеры КиберСопротивления. В центре отмечают, что это неполный список пенитенциарных учреждений, где нарушают права пленных украинцев. Полученную информацию по другим случаям обещают обнародовать впоследствии.

Напомним, на оккупированной Луганщине шахты вырезают на металлолом.

 

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