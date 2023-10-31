Антисанітарія, туберкульоз, голод. Названі колонії, де РФ утримує полонених українців

Представники підпілля передали Центру національного спротиву інформацію про пенітенціарні установи на тимчасово окупованих територія та в РФ, де утримують українців. Полонені живуть в окремих штрафних бараках, не отримують повноцінний раціон та позбавлені прогулянок.

Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, посилаючись на інформацію підпілля. Громадяни України — військовополонені і некомбатантів — розміщені, як правило, окремо від інших ув’язнених, в приміщеннях штрафних бараків в умовах постійного порушення санітарно-гігієнічних умов. При цьому українців обмежують в тривалості прогулянок і надають мізерний раціон харчування. Також є непоодинокі випадки застосування до них різних видів насильства і обмеження в медичній допомозі.

Серед українців швидко прогресує туберкульоз, інші інфекційні захворювання, спричинені не відповідними умовами утримання, а їхній загальний морально-фізичний стан — незадовільний.

У ЦНС називають, зокрема, колонію, що розташована в населеному пункті Двубратський (Краснодарський край РФ). До порушень прав полонених українців там причетні полковник внутрішньої служби Володимир Говорухін та начальник установи Олександр Кулагін.

Ще одним місцем, де незаконно утримують українців, є колонія в Усть-Лабінську (Краснодарський край РФ). Відповідальны, за інформацією центру, підполковник внутрішньої служби Олег Панасєнко та підполковник внутрішньої служби Руслан Ситнянський, який керує туберкульозною лікарнею Федеральної служби виконання покарань РФ по Краснодарському краю.

ЦНС має інформацію і про порушення у СІЗО-1 та СІЗО-5 в місті Ростов-на-Дону. Там серед причетних до злочинів щодо полонених називають майора Александра Папка та підполковника Павла Лазоренка. Подібні дані є і щодо СІЗО-2 у Таганрозі та тамтешнього співробітника підполковника В’ячеслава Власса.

Такі дані ЦНС передали волонтери КіберСпротиву. У центрі зазначають, що це неповний перелік пенітенціарних установ, де порушують права полонених українців. Отриману інформацію по іншим випадкам у обіцяють оприлюднити згодом.

Нагадаємо, на окупованій Луганщині шахти вирізають на металобрухт.