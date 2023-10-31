Свекла дороже втрое: Луганская ОВА о ценах в оккупации

Средние цены на продукты питания в громадах Луганщины, находящихся во временной оккупации РФ, значительно выше, чем на территории, подконтрольной Украине. Даже за сезонные овощи жителям приходится переплачивать в два-три раза.
Об этом сообщает начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Он обнародовал данные за сентябрь. Некоторые продукты питания стоили более чем в три раза дороже, в частности, это свекла. А почти втрое дороже – капуста белокочанная, морковь и картофель.
Намного больше на оккупированной территории платили жители за следующие продукты:
Напомним,в результате российского обстрела ТЭС в Донецкой области три шахты и более 18 тысяч потребителей остались без электричества.