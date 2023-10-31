Свекла дороже втрое: Луганская ОВА о ценах в оккупации

Средние цены на продукты питания в громадах Луганщины, находящихся во временной оккупации РФ, значительно выше, чем на территории, подконтрольной Украине. Даже за сезонные овощи жителям приходится переплачивать в два-три раза.

Об этом сообщает начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор. Он обнародовал данные за сентябрь. Некоторые продукты питания стоили более чем в три раза дороже, в частности, это свекла. А почти втрое дороже – капуста белокочанная, морковь и картофель.

Намного больше на оккупированной территории платили жители за следующие продукты:

крупа гречневая – на 150,88 %

лук репчатый – на 132,92 %

масло подсолнечное – на 75,63 %

птица (тушки куриные) – на 75,08 %

масло сливочное – на 63,56 %

макаронные изделия – на 62,35 %

свинина – на 61,10 %

сливки – на 60,81%

батон – на 50,26 %

сахар кристаллический – на 48,28%

хлеб пшенично-ржаной – на 47,40 %

говядина – на 40,08%.

Напомним,в результате российского обстрела ТЭС в Донецкой области три шахты и более 18 тысяч потребителей остались без электричества.







