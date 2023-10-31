Буряк дорожчий втричі: Луганська ОВА про ціни в окупації

Середні ціни на продукти харчування в громадах Луганщини, які перебувають в тимчасовій окупації РФ, значно вищі, ніж на підконтрольній Україні території. Навіть за сезонні овочі жителям доводиться переплачувати у два-три рази.

Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Він оприлюднив дані за вересень Деякі продукти харчування коштували більш ніж в три рази дорожче, зокрема, це буряк. А майже втричі дорожчі – капуста білокачанна, морква та картопля.

Набагато більше на окупованій території коштували такі продукти:

крупа гречана – на 150,88 %

цибуля ріпчаста – на 132,92 %

олія соняшникова – на 75,63 %

птиця (тушки курячі) – на 75,08 %

масло вершкове – на 63,56 %

макаронні вироби – на 62,35 %

свинина – на 61,10 %

сметана – на 60,81 %

батон – на 50,26 %

цукор кристалічний – на 48,28 %

хліб житньо-пшеничний – на 47,40 %

яловичина – на 40,08 %.

Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу ТЕС у Донецькій області три шахти та понад 18 тисяч споживачів залишилися без електрики.