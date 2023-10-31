Буряк дорожчий втричі: Луганська ОВА про ціни в окупації

Середні ціни на продукти харчування в громадах Луганщини, які перебувають в тимчасовій окупації РФ, значно вищі, ніж на підконтрольній Україні території. Навіть за сезонні овочі жителям доводиться переплачувати у два-три рази.
Про це повідомляє начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. Він оприлюднив дані за вересень Деякі продукти харчування коштували більш ніж в три рази дорожче, зокрема, це буряк. А майже втричі дорожчі – капуста білокачанна, морква та картопля.
Набагато більше на окупованій території коштували такі продукти:
Нагадаємо, внаслідок російського обстрілу ТЕС у Донецькій області три шахти та понад 18 тисяч споживачів залишилися без електрики.