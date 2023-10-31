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Корректировщика ударов по Дружковке приговорили к 12 годам заключения

31 октября 2023, 15:42

Корректировщика ударов по Дружковке приговорили к 12 годам заключения

Задержание корректировщика. Фото: Донецкая областная прокуратура Задержание корректировщика. Фото: Донецкая областная прокуратура

Жителя Дружковки осудили за коллаборационную деятельность в составе организационной группы. Представители обвинения доказали, что мужчина передавал спецслужбам России координаты различных зданий, в том числе оборонных сооружений, рассказывал о местах дислокации и путях передвижения ВСУ.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. Прокуроры в суде доказали, что в сентябре 2022 года мужчина принял предложение завербованного спецслужбами России гражданина Украины о сборе разведывательной информации в пользу оккупантов. К тому же сам разработал и предоставил своим кураторам план со схемой организации так называемой власти в Дружковке в случае оккупации города. Также предложил себя на псевдодолжность «советника мэра».

Вместе с тремя гражданами, привлеченными к агентурной сети в Донецкой и Харьковской областях, дружковчанин регулярно докладывал оккупантам о местах дислокации личного состава, блокпостов, укрепрайонов и огневых позиций Вооруженных сил Украины. Также сообщал о направлениях движения техники и вооружения, в частности, самоходных гаубиц, БМП и РСЗО «Град» на выездах из города.

С ноября 2022 по январь 2023 мужчина направил через мессенджер Telegram 12 таких сообщений, добавив фрагменты карт и координаты зданий, окопов, траншей и других оборонных и инженерных сооружений. При этом выделял некоторые из них, называя приоритетными целями. Кроме того, передавал фото с результатами обстрелов собственного города и после детализации координат указывал на необходимость более точных попаданий.

В марте 2023 года правоохранители разоблачили мужчину и взяли под стражу. Во время обысков у него изъяли телефон, банковские карточки, на которые перечислялись средства из РФ, ноутбук, бумаги с чертежами и метками, а также недействительное удостоверение помощника депутата ВР на общественных началах.

Суд вынес жителю Дружковки приговор за коллаборационную деятельность, совершенную в составе организованной группы (ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины). Его приговорили к 12 годам заключения. Также мужчина был лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на 10 лет.

Напомним, пограничники и полицейские в Одесской области разоблачили схему представителей московской церкви, которые помогали военнообязанным переправляться за границу.

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