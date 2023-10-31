Корегувальника ударів по Дружківці засудили до 12 років ув’язнення

Затримання корегувальника. Фото: Донецька обласна прокуратура

Жителя Дружківки засудили за колаборційну діяльність у складі організаційної групи. Представники обвинувачення довели, що чоловік передавав спецслужбам РФ координати різних будівель, в тому числі оборонних споруд, розповідав про місця дислокації та шляхи пересування ЗСУ.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора. Прокурори в суді довели, що у вересні 2022 року чоловік прийняв пропозицію завербованого спецслужбами РФ громадянина України щодо збору розвідувальної інформації на користь окупантів. До того ж, сам розробив та надав своїм кураторам план зі схемою організації так званої влади у Дружківці у разі окупації міста. Також запропонував себе на псевдопосаду «радника мера».

Разом із ще трьома громадянами, залученими до агентурної мережі у Донецькій та Харківській областях, дружківчанин регулярно доповідав окупантам про місця дислокації особового складу, блокпостів, укріпрайонів і вогневих позицій Збройних сил України. Також повідомляв про напрямки руху техніки і озброєння, зокрема, самохідних гаубиць, БМП та РСЗВ «Град» на виїздах з міста.

З листопада 2022 року по січень 2023 року чоловік надіслав через месенджер Telegram 12 таких повідомлень, додавши фрагменти карт та координати будівель, окопів, траншей та інших оборонних і інженерних споруд. При цьому виділяв деякі з них, називаючи пріоритетними цілями. Крім того, передавав фото із результатами обстрілів власного міста та після деталізації координат вказував на необхідність більш точних влучень.

У березні 2023 року правоохоронці викрили чоловіка та взяли під варту. Під час обшуків у нього вилучили телефон, банківські картки, на які перераховувались кошти з РФ, ноутбук, папери з кресленнями й мітками, а також недійсне посвідчення помічника депутата ВР на громадських засадах.

Суд ухвалив мешканцю Дружківки вирок за колабораційну діяльність, вчинену у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 7 ст. 111-1 КК України). Його засудили до 12 років ув’язнення. Також чоловіка позбавили права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування на 10 років.

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