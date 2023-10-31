В Миграционной службе Донецкой области объяснили, нужно ли менять документы после переименования улиц

Жителям Донецкой области, в населенных пунктах которой переименовывают улицы, не нужно менять документы, удостоверяющие личность. Об этом сообщили в Миграционной службе Донецкой области.

В частности, в Службе пояснили, что если гражданин имеет паспорт старого образца (в виде книжечки), то новый штамп о регистрации после переименования улицы в нем ставить не нужно.

«В соответствии с Законом Украины сведения о зарегистрированном месте жительства (нахождении) / снятое с зарегистрированного места жительства (нахождение) лица при осуществлении органом регистрации соответствующего регистрационного действия в документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины (в том числе в паспорт гражданина Украины), или документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее специальный статус, не вносятся», — отметили в Миграционной службе.

Если гражданин имеет паспорт в виде ID-карты, то в этом случае документом, подтверждающим сведения о месте проживания (нахождения) лица или информацию об отсутствии таких сведений на дату и время его формирования, является выписка из реестра территориальной громады.

Для получения выписки лицо гражданин может обратиться как в орган регистрации или центр предоставления административных услуг, так и сгенерировать ее через приложение «Дія», после прохождения электронной идентификации и аутентификации.

Выписки из реестра территориальной громады, полученные в электронной или бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу, подчеркнули в Миграционной службе.