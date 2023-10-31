У Міграційній службі Донецької області пояснили, чи потрібно міняти документи після перейменування вулиць

Мешканцям Донецької області, у населених пунктах якої перейменовують вулиці, не потрібно міняти документи, що засвідчують особу. Про це повідомили у Міграційній службі Донецької області.

Зокрема, у Службі пояснили, що якщо громадянин має паспорт старого зразка (у вигляді книжечки), новий штамп про реєстрацію після перейменування вулиці в ньому ставити не потрібно.

«Відповідно до Закону України відомості про зареєстроване місце проживання (знаходження) / зняте із зареєстрованого місця проживання (знаходження) особи при здійсненні органом реєстрації відповідної реєстраційної дії до документів, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України (у тому числі до паспорта громадянина України), або документи, що засвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус, не вносяться», — зазначили у Міграційній службі.

Якщо громадянин має паспорт у вигляді ID-картки, то в цьому випадку документом, що підтверджує відомості про місце проживання (знаходження) особи або інформацію про відсутність таких відомостей на дату та час її формування, є витяг з реєстру територіальної громади.

Для отримання виписки особа може звернутися як до органу реєстрації або центру надання адміністративних послуг, так і згенерувати її через додаток «Дія», після проходження електронної ідентифікації та аутентифікації.

Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній чи паперовій формі, мають однакову юридичну силу, наголосили у Міграційній службі.