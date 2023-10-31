В Авдеевке продолжают работать шестеро медиков — Барабаш

Получить медицинскую помощь жители Авдеевки могут в городской больнице. Там в сложных условиях остаются работать два врача и четыре медсестры.

Об этом «Новостям Донбасса» сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.



Он отметил, что больница несколько раз была массированно обстреляна, также подвергалась авиаударам. Несмотря на это, медики не собираются уезжать из города.

«Больница работает. Ну, условно работает. В тех условиях, что можно сделать. Соответственно и услуги предоставляют условные, что можно сделать. Конечно, первая помощь, они предоставляют, если там есть раненые гражданские. Конечно, есть люди, которые ходят получать, скажем так, лекарства, выдаваемые по рецептам. Даже и такие лекарства в городе есть. При должном температурном хранении. Два врача остаются в городе, четыре медсестры», — рассказал глава военной администрации.



Напомним, в поселке Старомихайловка под оккупированным Донецком на здание администрации был сброшен взрывоопасный предмет.