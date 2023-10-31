В Авдіївці продовжують працювати шестеро медиків — Барабаш

Отримати медичну допомогу жителі Авдіївки можуть у міській лікарні. Там у складних умовах залишаються працювати двоє лікарів та чотири медсестри.

Про це «Новинам Донбасу» повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що лікарня кілька разів була масовано обстріляна, також подтрапляла під авіаудари. Попри це, медики не збираються їхати з міста.

«Лікарня працює. Ну, умовно працює. В тих умовах, що можна зробити. Відповідно і послуги надають умовні, що можна зробити. Звичайно, що перша допомога, вони надають, якщо там є поранені цивільні. Звичайно, є люди, які ходять отримувати, скажемо так, ліки, які видаються за рецептами. Навіть і такі ліки в місті є. При належному температурному зберіганні. Два лікарі залишаються в місті, чотири медсестри», — розповів очільник військової адміністрації.

Нагадаємо, у селищі Старомихайлівка під окупованим Донецьком на будівлю адміністрації скинули вибухонебезпечний предмет.