Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

В Авдіївці продовжують працювати шестеро медиків — Барабаш

31 жовтня 2023, 16:56

В Авдіївці продовжують працювати шестеро медиків — Барабаш

Отримати медичну допомогу жителі Авдіївки можуть у міській лікарні. Там у складних умовах залишаються працювати двоє лікарів та чотири медсестри. 

Про це «Новинам Донбасу» повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що лікарня кілька разів була масовано обстріляна, також подтрапляла під авіаудари. Попри це, медики не збираються їхати з міста. 

«Лікарня працює. Ну, умовно працює. В тих умовах, що можна зробити. Відповідно і послуги надають умовні, що можна зробити. Звичайно, що перша допомога, вони надають, якщо там є поранені цивільні. Звичайно, є люди, які ходять отримувати, скажемо так, ліки, які видаються за рецептами. Навіть і такі ліки в місті є. При належному температурному зберіганні. Два лікарі залишаються в місті, чотири медсестри», — розповів очільник військової адміністрації. 

Читайте також:

Одна із головних битв цього року. Навіщо Путіну Авдіївка і чи зможе РФ захопити місто?

Нагадаємо, у селищі Старомихайлівка під окупованим Донецьком на будівлю адміністрації скинули вибухонебезпечний предмет.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Авдіївка
Інше
Війна медична допомога
Люди
Віталій Барабаш

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:56
В Авдіївці продовжують працювати шестеро медиків — Барабаш
15:44
Корегувальника ударів по Дружківці засудили до 12 років ув’язнення
15:27
На окупованих територіях Донецької області пройшли фільтрацію понад 400 тисяч жителів — ЦНС
14:39
Буряк дорожчий втричі: Луганська ОВА про ціни в окупації
14:30
Відповідальність Росії за ракетний удар по селу Гроза на Харківщині визнали в ООН
13:52
У РФ повідомили про затримання підозрюваного у замаху на Олега Царьова
13:36
Антисанітарія, туберкульоз, голод. Названі колонії, де РФ утримує полонених українців
13:29
СБУ повідомила про нову підозру російській співачці Юлії Чичеріної
11:58
На окупованій Луганщині шахтарів мобілізують, а обладнання шахт вирізають — ОВА
11:45
Власниця салону краси в Ізюмі передавала дані про ЗСУ російській розвідці — СБУ
10:41
Донецьку область за добу окупанти обстріляли двадцять разів — Нацполіція
10:35
21-річну маріупольську журналістку підозрюють у колабораціонізмі та оголосили в розшук
10:20
Внаслідок атаки на Крим було пошкоджено ЗРК «С-300» окупантів
09:59
Нестача живої сили на фронті. Росіяни стягують вантажівки з військовими з окупованого Маріуполя
09:32
Запорізьку область минулої доби обстрілювали майже 150 разів — ОВА
08:50
У Росії оголосили про створення нової крилатої ракети
08:01
Відзначено просування ЗСУ в районі Бахмута — ISW
00:18
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 30 жовтня
22:41
У Росії звітували про затримання підозрюваних у розстрілі родини у Волновасі
20:45
Під Бахмутом росіяни успіху не мали — Генштаб ЗСУ
усі новини
16:56
В Авдіївці продовжують працювати шестеро медиків — Барабаш
16:55
Окупанти ввечері вдарили по Білозерській громаді: постраждала пенсіонерка
16:46
Після обстрілу відновлено енергопостачання для 73 тисяч будинків на Донеччині.
16:15
У Міграційній службі Донецької області пояснили, чи потрібно міняти документи після перейменування вулиць
16:07
Поблизу Авдіївки українські військові вразили російську САУ «Метеорит»
15:44
Корегувальника ударів по Дружківці засудили до 12 років ув’язнення
15:27
На окупованих територіях Донецької області пройшли фільтрацію понад 400 тисяч жителів — ЦНС
15:05
Truth Hounds встановили ракетну бригаду РФ, ймовірно, відповідальну за атаку на драмтеатр у Чернігові
15:00
«ДНР»: мешканець Старомихайлівки постраждав через скинутий боєприпас
14:39
Буряк дорожчий втричі: Луганська ОВА про ціни в окупації
14:30
Відповідальність Росії за ракетний удар по селу Гроза на Харківщині визнали в ООН
14:04
Армія РФ обстріляла Костянтинівську громаду: є пошкодження
13:52
У РФ повідомили про затримання підозрюваного у замаху на Олега Царьова
13:40
У Білгородській області сили ППО збили дрон: деталі
13:36
Антисанітарія, туберкульоз, голод. Названі колонії, де РФ утримує полонених українців
13:29
СБУ повідомила про нову підозру російській співачці Юлії Чичеріної
12:59
HIMARS розгромив чуваський батальйон мобілізованих
12:36
У Донецькій області через обстріл ТЕС знеструмлювалися три шахти та понад 18 тисяч споживачів
12:12
Священик московської церкви відправляв чоловіків за кордон за $7500 — ДПСУ
12:08
Окупанти атакували центр Херсона: одна людина травмована, є значні руйнування
усі новини
ВІДЕО
Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ► Нові політичні емігранти: чому вони залишають Росію ►
27 жовтня, 22:55
Україні вдалося повернути ще трьох дітей із РФ. Фото: Дмитро Лубінець Україні вдалося повернути ще трьох дітей
21 жовтня, 13:45
Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових Пошуковий загін шукає у звільненій Кліщіївці тіла військових
20 жовтня, 21:03
Стовп диму у Львові. Фото: соцмережі Стовп диму піднявся в Куйбишевському районі Донецька після обстрілу
20 жовтня, 13:09
Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ► Термін за «ТікТок»: як переслідують ЛГБТ у Росії ►
19 жовтня, 19:40
Окупанти почнуть патрулювати повітряний простір над Чорним морем. Фото: ТАРС Окупанти патрулюватимуть небо над Чорним морем літаками з «Кинджалами»: нова заява Путіна
18 жовтня, 16:31
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама