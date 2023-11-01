Обыски у Дубинского: «Владимир Александрович хочет найти утраченные 20% доверия украинцев»

Правоохранители пришли с обысками к народному депутату Александру Дубинском. Фото: Telegram

У народного депутата и бывшего журналиста «1+1» Александра Дубинского проходят обыски. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.



По информации «РБК-Украина», обыски могут быть связаны с возможной причастностью к организации незаконных выездов через границу Украины.



Проверяется возможная причастность Дубинского к организации незаконной переправки через государственную границу Украины в сговоре с другими лицами.



В свою очередь нардеп записал видеообращение в Telegram, сказав, что у него нечего искать и добавил, что президент пытается найти 20% потерянного рейтинга.



Он также добавил, что обыски должны проходит не у него, а у Татарова, Шурмы, Ермака и Сухачова, которые, по его мнению, крышуют коррупцию.



Ранее по материалам Государственного бюро расследований генеральный прокурор сообщил о подозрении в служебном подлоге для выезда за границу народному депутату Александру Дубинскому.



