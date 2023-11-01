Обшук у Дубінського: «Володимир Олександрович хоче знайти втрачені 20% довіри українців»

Правоохоронці прийшли з обшуками до народного депутата Олександра Дубинського. Фото: Telegram

У народного депутата та колишнього журналіста «1+1» Олександра Дубінського відбуваються обшуки. Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на свої джерела у правоохоронних органах.



За інформацією «РБК-Україна», обшуки можуть бути пов'язані з можливою причетністю до організації незаконних виїздів за кордон.



Перевіряється можлива причетність Дубинського до організації незаконного переправлення через державний кордон України у змові з іншими особами.



Своєю чергою нардеп записав відеозвернення у Telegram, сказавши, що в нього нема чого шукати й додав, що президент намагається знайти 20% втраченого рейтингу.



Він також зазначив, що обшуки мають відбуватися не в нього, а в Татарова, Шурми, Єрмака та Сухачова, які, на його думку, кришують корупцію.



Раніше, за матеріалами Державного бюро розслідувань, генеральний прокурор повідомив про підозру у службовому підробленні для виїзду за кордон народному депутату Олександру Дубинському.



