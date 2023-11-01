Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Оккупанты обстреляли Купянский район: есть погибший и пострадавшая

01 ноября 2023, 09:06

Оккупанты обстреляли Купянский район: есть погибший и пострадавшая

Российские оккупанты за минувшие сутки, 31 октября, обстреливали ряд населенных пунктов Харьковской области. Известно, что из-за атаки погиб один гражданский, также получила ранения женщина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В селе Петропавловка Купянского района обстрелами поврежден жилой дом. Погиб мужчина около 50 лет. Ранена и была госпитализирована 52-летняя женщина», — написал он.

Кроме того, по его словам, в Волчанске Чугуевского района россияне повредили 4 частных дома и здания коммунального предприятия по благоустройству.

Также в селе Чернещина Изюмского района повреждены 2 частных дома и здания сельскохозяйственного предприятия.

Синегубов добавил, что в селе Большая Камышеваха Изюмского района около 13:00 на неизвестном взрывном устройстве в собственном дворе подорвался 60-летний мужчина. Он находится в больнице.

Напомним, 31 октября оккупанты обстреляли одну из пожарных частей в Изюмском районе Харьковской области.

Читайте также:

«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!

ТЕГИ

Люди
Олег Синегубов
Места
Харьковская область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:46
Армия РФ обустраивает оперативно-технические склады в оккупированном Мариуполе
10:20
Оккупанты присваивают недвижимость в Северодонецке — ОВА
09:12
Пожарная часть в Изюмском районе попала под обстрел россиян — ГСЧС
08:25
В Запорожской области оккупанты принудительно мобилизуют местных жителей — ЦНС
08:01
Из-за систематических обстрелов жителей Херсона призывают эвакуироваться
23:15
«ДНР» рассказала о раненых и погибших в результате обстрелов Донецка
20:55
Российские журналисты заявили о ранениях при обстреле Донецка
19:24
«Зависимы от Минфина РФ»: в «ДНР» объяснили, откуда перед шахтерами и коммунальщиками долги по зарплате
18:39
В оккупированном Донецке — пожар на нефтебазе
18:00
В оккупации трое украинских военных «осуждены» на пожизненный срок
16:56
В Авдеевке продолжают работать шестеро медиков — Барабаш
15:42
Корректировщика ударов по Дружковке приговорили к 12 годам заключения
15:27
На оккупированных территориях Донецкой области прошли фильтрацию более 400 тысяч жителей — ЦНС
15:00
«ДНР»: житель Старомихайловки пострадал из-за сброшенного боеприпаса
14:39
Свекла дороже втрое: Луганская ОВА о ценах в оккупации
14:30
Ответственность России за ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области признали в ООН
13:52
В РФ сообщили о задержании подозреваемого в покушении на Олега Царева
13:36
Антисанитария, туберкулез, голод. Названы колонии, где РФ удерживает пленных украинцев
13:29
СБУ сообщила о новом подозрении российской певице Юлии Чичериной
11:57
На оккупированной Луганщине шахтеров мобилизуют, а оборудование шахт вырезают — ОВА
все новости
11:19
СБУ задержала адвоката: помогал Сальдо завладеть имуществом морпорта Херсона
11:16
Оккупанты утром ударили по Никополю: погиб человек, есть травмированные, поврежден дома и частное предприятие
10:59
Один погибший и четверо раненых: прокуратура начала расследование по факту обстрела трех районов Донетчины
10:46
Армия РФ обустраивает оперативно-технические склады в оккупированном Мариуполе
10:33
При обстреле многоэтажки Херсона погибла женщина
10:20
Оккупанты присваивают недвижимость в Северодонецке — ОВА
09:53
Украинские агропредприятия становятся менее энергозависимыми
09:45
Умер главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков
09:20
Обыски у Дубинского: «Владимир Александрович хочет найти утраченные 20% доверия украинцев»
09:12
Пожарная часть в Изюмском районе попала под обстрел россиян — ГСЧС
09:06
Оккупанты обстреляли Купянский район: есть погибший и пострадавшая
08:55
Россияне заявили об атаке дронов в Брянской и Курской областях
08:40
Воины ССО «поджарили» танк Т-90 «Прорыв» в районе Авдеевки
08:25
В Запорожской области оккупанты принудительно мобилизуют местных жителей — ЦНС
08:21
Ночной обстрел РФ: силы ПВО уничтожили 18 из 20 беспилотников и одну ракету Х-59
08:12
Результат обстрелов оккупантами Донецкой области: один человек убит и четверо ранены
08:01
Из-за систематических обстрелов жителей Херсона призывают эвакуироваться
00:02
Правоохранители должны проверить «анонимов» в Офисе президента — Данилов
23:15
«ДНР» рассказала о раненых и погибших в результате обстрелов Донецка
22:20
Авдеевка: стрельба не прекращается круглосуточно
все новости
ВИДЕО
Оккупанты утром ударили по Никополю: погиб человек, есть травмированные, поврежден дома и частное предприятие Оккупанты утром ударили по Никополю: погиб человек, есть травмированные, поврежден дома и частное предприятие
01 ноября, 11:16
Армия РФ обустраивает оперативно-технические склады в оккупированном Мариуполе Армия РФ обустраивает оперативно-технические склады в оккупированном Мариуполе
01 ноября, 10:46
Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ► Новые политические эмигранты: почему они покидают Россию ►
27 октября, 22:55
Украине удалось вернуть еще троих детей из РФ. Фото: Дмитрий Лубинец Украине удалось вернуть еще троих детей
21 октября, 13:45
Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных Поисковый отряд ищет в освобожденной Клещиевке тела военных
20 октября, 21:03
Столб дыма в Донецке. Фото: соцсети Столб дыма поднялся в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
20 октября, 13:09
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама