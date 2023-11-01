Оккупанты обстреляли Купянский район: есть погибший и пострадавшая

Российские оккупанты за минувшие сутки, 31 октября, обстреливали ряд населенных пунктов Харьковской области. Известно, что из-за атаки погиб один гражданский, также получила ранения женщина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



«В селе Петропавловка Купянского района обстрелами поврежден жилой дом. Погиб мужчина около 50 лет. Ранена и была госпитализирована 52-летняя женщина», — написал он.



Кроме того, по его словам, в Волчанске Чугуевского района россияне повредили 4 частных дома и здания коммунального предприятия по благоустройству.



Также в селе Чернещина Изюмского района повреждены 2 частных дома и здания сельскохозяйственного предприятия.



Синегубов добавил, что в селе Большая Камышеваха Изюмского района около 13:00 на неизвестном взрывном устройстве в собственном дворе подорвался 60-летний мужчина. Он находится в больнице.

Напомним, 31 октября оккупанты обстреляли одну из пожарных частей в Изюмском районе Харьковской области.