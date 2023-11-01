Окупанти обстріляли Куп'янський район: є загиблий та постраждала

Російські окупанти минулої доби, 31 жовтня, обстрілювали низку населених пунктів Харківської області. Відомо, що через атаку загинула одна цивільна, також отримала поранення жінка. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.



«У селі Петропавлівка Куп'янського району обстрілом пошкоджено житловий будинок. Загинув чоловік близько 50 років. Поранено і було госпіталізовано 52-річну жінку», — написав він.



Крім того, за його словами, у Вовчанську Чугуївського району росіяни пошкодили 4 приватні будинки та будівлі комунального підприємства з благоустрою.



Також у селі Чернещина Ізюмського району пошкоджено 2 приватні будинки та будівлі сільськогосподарського підприємства.



Синєгубов додав, що у селі Велика Комишуваха Ізюмського району близько 13:00 на невідомому вибуховому пристрої у власному дворі підірвався 60-річний чоловік. Він перебуває у лікарні.

Нагадаємо, 31 жовтня окупанти обстріляли одну із пожежних частин в Ізюмському районі Харківської області.