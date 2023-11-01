Украинские агропредприятия становятся менее энергозависимыми

Украинские агропредприятия в условиях войны ищут способы снизить энергозависимость, чтобы остаться конкурентносбоными на рынке. Об этом пишет правительственный портал.



«Десятки миллионов кубических метров сэкономленного газа, сэкономленные средства, более дешевая электроэнергия и тепло из биомассы для нужд производства. Таких результатов достигает украинский бизнес, внедряя энергоэффективные решения и переходя на альтернативные виды топлива на своих предприятиях», – подчеркнул заместитель председателя Госэнергоэффективности Виктор Билько встречи с руководством одного из украинских агропредприятий.



Как пояснил Виктор Билько, в сложные времена войны и энергетических вызовов, энергоэффективные проекты позволяют бизнесу стабильно функционировать, уменьшать затраты на энергоресурсы, быть и дальше конкурентоспособными. Представители компании, специализирующейся на тепличном выращивании овощей, отметили, что предметом их особой гордости является энергетический комплекс.



Чтобы снизить зависимость от дорогого газа и повышать уровень своей экономической эффективности, еще 15 лет назад компания заинтересовалась альтернативными решениями и начала их внедрять. Компания воплотила передовую технологию – «тригенерацию» – производство электрической и тепловой энергии по принципу когенерации, а также рационального использования побочных продуктов сгорания природного газа (углекислый газ – СО2) для питания растений.



Окупаемость каждого из этих мер составила от 2 до 5 лет. Они позволили предприятию сохранить ведущую позицию как на внутреннем рынке, так и за рубежом.



«В течение 15 лет, шаг за шагом, мы идем к своей цели – уменьшение зависимости от газа. И на сегодняшний день почти полностью лишились ее. В последние несколько лет, несмотря на любые вызовы, мы успешно работаем благодаря альтернативным видам топлива», — прокомментировал представитель предприятия.