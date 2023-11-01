Українські агропідприємства стають менш енергозалежними

Українські агропідприємства в умовах війни шукають способи знизити енергозалежність, щоб залишитися конкурентними на ринку. Про це пише урядовий портал.



«Десятки мільйонів кубічних метрів зекономленого газу, зекономлені кошти, дешевша електроенергія та тепло з біомаси для потреб виробництва. Таких результатів досягає український бізнес, впроваджуючи енергоефективні рішення та переходячи на альтернативні види палива на своїх підприємствах», – наголосив заступник голови Держенергоефективності Віктор Білько зустрічі з керівництвом одного з українських агропідприємств.



Як пояснив Віктор Білько, у складні часи війни та енергетичних викликів, енергоефективні проєкти дозволяють бізнесу стабільно функціонувати, зменшувати витрати на енергоресурси, бути й надалі конкурентоспроможними. Представники компанії, що спеціалізується на тепличному вирощуванні овочів, наголосили, що предметом їхньої особливої гордості є енергетичний комплекс.



Щоб знизити залежність від дорогого газу та підвищувати рівень своєї економічної ефективності, ще 15 років тому компанія зацікавилася альтернативними рішеннями та почала їх впроваджувати. Компанія втілила передову технологію – «тригенерацію» – виробництво електричної та теплової енергії за принципом когенерації, а також раціонального використання побічних продуктів згоряння природного газу (вуглекислий газ – CO2) для живлення рослин.



Окупність кожного з цих заходів становила від 2 до 5 років. Вони дозволили підприємству зберегти провідну позицію як у внутрішньому ринку, і за кордоном.



«Впродовж 15 років, крок за кроком, ми йдемо до своєї мети – зменшення залежності від газу. І на сьогодні майже повністю позбулися її. Протягом останніх кількох років, попри будь-які виклики, ми успішно працюємо завдяки альтернативним видам палива», — прокоментував представник підприємства.