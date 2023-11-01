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Ответственная за депортацию украинских детей прилетела в Минск

01 ноября 2023, 12:33

Ответственная за депортацию украинских детей прилетела в Минск

Ответственная за депортацию украинских детей Белова. Фото: Telegram Ответственная за депортацию украинских детей Белова. Фото: Telegram

Стало известно, что в Минск приехала уполномоченная по правам детей в РФ Мария Львова-Белова, на которую выдан ордер на арест Международным уголовным судом за депортацию украинских детей. Об этом написал Telegram «Беларускі Гаюн».

Ордер выдан 17 марта этого года за незаконный вывоз украинских детей в РФ и передачу их в российские семьи. В Минске с ней уже встретился посол РФ в РБ Борис Грызлов и заявил, что Россия и Беларусь «продолжат помогать детям Донбасса».

По его словам, с 2021 года в Беларуси побывали уже 2 250 депортированных детей с оккупированных территорий. Также сообщается, что в Минске она принимает участие в заседании комиссии уполномоченных по правам ребенка стран СНГ.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабной войны в Украину удалось вернуть не менее 380 детей, незаконно вывезенных в Российскую Федерацию.

Напомним, в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отметили, что права большого количества украинских детей, депортированных в РФ и на временно оккупированные территории Украины, нарушены Россией.

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