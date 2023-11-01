Відповідальна за депортацію українських дітей прилетіла до Мінська

Відповідальна за депортацію українських дітей Бєлова. Фото: Telegram

Стало відомо, що до Мінська приїхала уповноважена з прав дітей РФ Марія Львова-Бєлова, на яку видано ордер на арешт Міжнародним кримінальним судом за депортацію українських дітей. Про це написав Telegram «Беларускі Гаюн».



Ордер виданий 17 березня цього року за незаконне вивезення українських дітей до РФ та передачу їх до російським родинам. У Мінську з нею вже зустрівся посол РФ у РБ Борис Гризлов і заявив, що Росія та Білорусь «продовжать допомагати дітям Донбасу».



За його словами, з 2021 року в Білорусі побували вже 2250 депортованих дітей з окупованих територій. Також повідомляється, що у Мінську вона бере участь у засіданні комісії уповноважених з прав дитини країн СНД.



Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни в Україну вдалося повернути щонайменше 380 дітей, незаконно вивезених до Російської Федерації.



Нагадаємо, у звіті Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) зазначили, що права великої кількості українських дітей, депортованих до РФ та на тимчасово окуповані території України, порушені Росією.