Барби Ольги Харлан помогла в реабилитации 14 защитников

Уникальная барби в единственном экземпляре, созданная специально для Ольги Харлан. Фото: Instagram

В конце августа украинский спортивный ресурс Tribuna.com и украинская фехтовальщица на саблях Ольга Харлан продали на аукционе уникальную куклу Барби, чтобы собрать средства на реабилитацию украинских защитников. Об этом стало известно из материала «Трибуны».



Уникальная Барби была создана три года назад компанией-производителем Mattel, которая изготовила куклу в единственном экземпляре по прототипу Ольги эксклюзивно для нее.

Уникальная Барби была создана три года назад компанией-производителем Mattel. Фото: Instagram

Высокой ставкой за лот стали 10 400 долларов от покупателя из Италии. Средства от продажи куклы пошли для клиники BODRO clinic на реабилитацию пострадавших в результате войны украинских военных.



Основатель клиники Сергей Крыжановский позже рассказал, что за средства от продажи куклы в BODRO clinic провели полный курс реабилитации 14 бойцам и троим прооперированным.