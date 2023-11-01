Барбі Ольги Харлан допомогла у реабілітації 14 захисників

Наприкінці серпня український спортивний ресурс Tribuna.com та українська фехтувальниця на шаблях Ольга Харлан продали на аукціоні унікальну ляльку Барбі, щоб зібрати кошти на реабілітацію українських захисників. Про це стало відомо з матеріалу «Трибуни».
Унікальна Барбі була створена три роки тому компанією-виробником Mattel, яка виготовила ляльку в єдиному екземплярі за прототипом Ольги, ексклюзивно для неї.
Унікальна Барбі була створена три роки тому компанією Mattel. Фото: Instagram
Високою ставкою за лот стали 10400 доларів від покупця з Італії. Кошти від продажу ляльки пішли для клініки BODRO clinic на реабілітацію українських військових, які постраждали в результаті війни.
Засновник клініки Сергій Крижанівський пізніше розповів, що за кошти від продажу ляльки у BODRO clinic провели повний курс реабілітації 14 бійцям та трьом прооперованим.