Президент Украины отметил государственными наградами 15 жителей Донбасса

Государственные награды получили 15 жителей Донецкой области. Фото: Донецкая ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами пятнадцать жителей Донецкой области. Сегодня, 1 ноября, и.о. главы Донецкой областной военной администрации Игорь Мороз вручил эти почетные знаки отличия. Об этом сообщили в Донецкой ОВА.

Четыре человека были награждены Орденом «За заслуги» III степени, двое – Орденом Княгини Ольги III степени, четверо – медалью «За спасенную жизнь», пятеро – медалью «За труд и доблесть». Кроме того, один человек отмечен Почетной грамотой Кабинета министров Украины.

Отмечается, что два ордена «За заслуги» были вручены посмертно. Владимир Васильевич Буря, заведующий отделением КНП «Областная детская больница г. Славянск» и Иван Мануилович Кобец, заведующий отделением КНП «Покровская клиническая больница интенсивного лечения» посвятили свою жизнь любимому делу, с достоинством выполняли свои обязанности, заслужив уважение людей и государства. Их награды получили их родные.