Президент України відзначив державними нагородами 15 мешканців Донбасу

Державні нагороди здобули 15 мешканців Донецької області. Фото: Донецька ОВА

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами п'ятнадцять мешканців Донецької області. Сьогодні, 1 листопада, в.о. голови Донецької обласної військової адміністрації Ігор Мороз вручив ці почесні відзнаки. Про це повідомили у Донецькій ОВА.

Чотири особи були нагороджені Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, двоє – Орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня, четверо – медаллю «За врятоване життя», п'ятеро – медаллю «За працю та доблесть». Крім того, одна людина відзначена Почесною грамотою Кабінету Міністрів України.

Зазначається, що два ордени «За заслуги» було вручено посмертно. Володимир Васильович Буря, завідувач відділення КНП «Обласна дитяча лікарня м. Слов'янськ» та Іван Мануїлович Кобець, завідувач відділення КНП «Покровська клінічна лікарня інтенсивного лікування» присвятили своє життя улюбленій справі, з гідністю виконували свої обов'язки, заслуживши повагу людей та держави. Їхні нагороди отримали їхні рідні.