Тимоти Снайдер открыл сбор на системы обнаружения дронов в Украине

Профессор Йельского университета, американский историк и писатель Тимоти Снайдер, попросил помочь ему в сборе средств для распространения системы обнаружения дронов по всей Украине. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter (X).



«Помогите защитить жизнь в Украине. В прошлом году многие из вас присоединились ко мне в проекте по финансированию системы борьбы с дронами. Я очень надеюсь, что вы присоединитесь ко мне в новом сборе средств для распространения системы обнаружения дронов по всей стране. Пожалуйста, помогите», — написал профессор.

Help me protect life in Ukraine. Last year, many of you joined me in a @U24_gov_ua project to fund an anti-drone system. I very much hope you will join me in a new fundraiser to spread the drone-detection system throughout the country. Please help.https://t.co/WDFNRzH4t4