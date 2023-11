Тімоті Снайдер відкрив збір на системи виявлення дронів в Україні

Професор Єльського університету, американський історик та письменник Тімоті Снайдер, попросив допомогти йому у зборі коштів для поширення системи виявлення дронів по всій Україні. Про це він написав у своєму акаунті у Twitter (X).



Допоможіть захистити життя в Україні. Минулого року багато хто з вас приєднався до мене в проєкті з фінансування системи боротьби з дронами. Я дуже сподіваюся, що ви приєднаєтеся до мене у новому зборі коштів для поширення системи виявлення дронів по всій країні. Будь ласка, допоможіть», - написав професор.

