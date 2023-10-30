У орала всегда должен стоять хорошо смазанный пулемет — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинцев не стоит пугать, например, результатами выборов в Словакии, антиукраинской позицией венгерской власти, конфликтом на Ближнем Востоке или выборами в США. Об этом он написал на своей странице в Facebook.



Он убежден, что война — самое тяжелое испытание, которое только может выпасть на долю любого народа, а история таким жестоким образом подтверждает жизнеспособность и право на существование.



«За десятилетие мира, стремительное распространение идей свободы и прогресса, казалось, что правила изменились. Но мир, и его часть, шагнувшая в будущее – ошибалась, забыв о тех, кто застрял в прошлом», — отметил секретарь СНБО.



По его словам, противостояние двух систем, тех кто перековывал мечи на орала, и другой, которая штамповала кувалды — был лишь вопросом времени.



Он также процитировал американского историка и писателя, профессора Йельского университета Тимоти Снайдера, который подчеркнул, что Украина находится в абсолютном центре многих событий, считающимися основными.



«Первая и вторая мировые войны, сталинский террор, Холокост, распада советского союза. Следует ли после этого удивляться, почему активная фаза войны 24 февраля 2022 как важнейшее событие века развернулась именно на украинских полях? Где еще могла закончиться русская имперская история? Только там, где начиналась. Украинская миссия – исправление исторических ошибок», — цитирует Снайдера Данилов.



Секретарь СНБО добавил, пришло время напомнить разного рода диктаторам и любителям насилия, что не стоит путать гуманизм со слабостью, что Запад не купил свою свободу и не получил ее с неба, а завоевал силой оружия и силой слова, если слова не были услышаны.



«И главное, о наших уроках, о том, что демократия и свобода должны быть с кулаками и зубами, а у орала всегда должен стоять хорошо смазанный пулемет», — написал Алексей Данилов.



Ранее секретарь СНБО заявил, что Украина частично перенесла производство своих ракет за пределы страны.